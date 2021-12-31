В одному з парків Києва побачили розгулюючу лисицю (відео)

У парку Києва помітили лисицю. Тварина засвітилася в парку на Відрадному. Судячи з усього, воно не боїться людей і дуже доглянута.

Звідки в парку тварина

За словами місцевих жителів, лисицю тут бачать вже не перший раз, вона дуже доглянута і виглядає як домашня тварина.

Люди припускають, що вона на самовигулі, або, можливо, загубилася і її шукають. Адже лисиця не агресивна і спокійно підходить до людей.

У КП УЗН Оболонського району журналістам телеканалу "Київ" повідомили, що про лисицю чують вперше і дуже здивовані. Хоча тварина не проявляє агресію, радять бути уважними і обережними.