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Одно из семи чудес Украины скоро исчезнет: экологи бьют тревогу

STYLERЖизнь    09.12.2019 - 10:28
Одно из семи чудес Украины скоро исчезнет: экологи бьют тревогу
Озеро Свитязь может исчезнуть (Коллаж РБК-Украина)

Самое глубокое озеро в Украине на грани исчезновения из-за высыхания

Озеро Свитязь в Волынской области катастрофически мелеет, экологи уже бьют тревогу, так как вскоре этот водоем может исчезнуть с лица Земли. Специалисты предупреждают, что если сейчас не предпринять меры - одно из семи чудес Украины больше никогда не будет радовать людей.

"Если ничего не делать, если так же по 10 метров будет падать вода, то озера там скоро не будет", – рассказал эколог Александр Соколенко в эфире "Обозревателя".

Специалисты должны срочно осмотреть озеро и выявить, почему в водоеме исчезает вода.

По утверждению эколога, озеро Свитязь может исчезнуть из-за разработки Хотиславского мелового карьера, находящегося на территории Беларуси. Также возле водоема находятся плантации голубики, которые иссушают водоем.

"Сейчас мы можем говорить только о каких-то предполагаемых причинах. Оснований для обмеления озера немало. Это и Хотиславский карьер, который отбирает воду. И плантации голубики, которые отбирают грунтовые воды на окружающих территориях. В не очень хорошем состоянии находится дренажная система вокруг озера, которая тоже может способствовать чрезмерному уходу воды", – рассказал Соколенко.

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