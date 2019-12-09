Одне з семи чудес України скоро зникне: екологи б'ють на сполох

Озеро Світязь може зникнути (Колаж РБК-Україна)

Найглибше озеро в Україні на межі зникнення через висихання

Озеро Світязь у Волинській області катастрофічно міліє, екологи вже б'ють тривогу, адже незабаром ця водойма може зникнути з лиця Землі. Фахівці попереджають, що якщо зараз не вжити заходів - одне з семи чудес України більше ніколи не буде радувати людей.

"Якщо нічого не робити, якщо так само по 10 метрів буде падати вода, то озера там скоро не буде", – розповів еколог Олександр Соколенко в ефірі "Обоз ТВ".

Фахівці повинні терміново оглянути озеро і виявити, чому у водоймі зникає вода.

За твердженням еколога, озеро Світязь може зникнути через розробку Хотиславського крейдяного кар'єру, розташованого на території Білорусі. Також біля водойми знаходяться плантації лохини, які висушують водойму.

"Зараз ми можемо говорити тільки про якісь передбачувані причини. Підстав для обміління озера чимало. Це і Хотиславський кар'єр, який забирає воду. І плантації лохини, які відбирають грунтові води на навколишніх територіях. В не дуже хорошому стані перебуває дренажна система навколо озера, яка теж може сприяти надмірному відходу води", – розповів Соколенко.