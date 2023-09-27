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В одній зі шкіл Києва діти помітили таргана у макаронах: деталі скандалу

Київ, Середа 27 вересня 2023 11:34
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В одній зі шкіл Києва діти помітили таргана у макаронах: деталі скандалу Фото: В одній із шкіл Києва в їжі знайшли таргана (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

В одному із навчальних закладів Києва, а саме школі, діти поскаржилися на таргана у їжі. За словами школярів, комаха була у макаронах.

Про деталі скандалу повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на ТСН.

Деталі скандалу у школі

Як стверджують очевидці, їжу з тарганом виявили у школі №156 у Подільському районі столиці.

У головному управлінні Держпродспоживслужби Києва підтвердили, що відповідне звернення вони отримали від батьків учнів школи №156.

Начальник Головного управління Держпродспоживслужби столиці Олег Рубан повідомив, що школу обов'язково перевірять та зроблять висновки.

“Згідно з зверненням, будемо здійснювати заходи державного нагляду та контролю. Повинні перевірити, як у навчальному закладі здійснюється обробка від тарганів та гризунів. Зробимо відповідні висновки", - повідомив урядовець.

У ролику ви можете побачити, як комаха лежить у тарілці з їжею і не ворушиться. За кадром чується сміх дітей.

Читайте також, що школярі у Житомирі скаржаться на порушення їхніх прав.

До речі, у школі під Києвом плюють на безпеку дітей.

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школа харчування дітей