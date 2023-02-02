В одній із областей України вирішили скоротити канікули для школярів: коли діти повернуться до навчання

Канікули в Івано-Франківську

Школярі вирушили на канікули майже одночасно з учнями інших областей – 26 грудня 2022 року. Передбачалося, що діти відпочиватимуть до кінця зими – 26 лютого.

Які варіанти розглядають

За словами Руслана Марцінківа, школи Івано-Франківська можуть відновити навчання раніше запланованого терміну. Наразі розглядають дату 13 лютого.

"Ми попередньо про це поговорили, але ще відслідковуємо ситуацію зі світлом, теплом та безпекою. Тобто, діти підуть з 13 лютого. Ми вже готуємося. Хотіли трохи довше, але, гадаю, буде з 13 лютого", - наголосив мер.

Він зазначив, що у місті також зменшилася захворюваність на грип та ГРВІ. І цей фактор також дозволяє скоротити канікули та розпочати навчання дітей на кілька тижнів раніше.

А що із канікулами в інших регіонах?

Школярі у Києві повернулися до навчання 30 січня після тривалих канікул понад 1 місяць.

Довгі канікули були також у Рівному, Ужгороді – там діти повернулися до шкіл після 23 січня. Поки що відпочивають школярі у Мукачеві - канікули мають закінчитися лише 15 лютого.

У решті регіонів України школярі повернулися до занять 9, 16 або 23 січня.