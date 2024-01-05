В одній із київських гімназій спалахнув скандал. Директор плюнула в обличчя вчителю

Деталі скандалу у гімназії

Вчителька Карпенко стверджує, що директор навчального закладу перевищує свої повноваження та хвалиться фотографіями "з впливовими людьми".

"Бо це директор Київської гімназії східних мов, хвалячись фоточками із впливовими людьми, тим самим демонструє свою недоторканність, дозволяючи при цьому систематично перевищення службових повноважень", - пише в соцмережі педагог.

За твердженнями Зої, у робочий час та у присутності голови профспілки та свого заступника директор плюнула в обличчя вчителю, який працює у навчальному закладі понад 35 років.



"22 грудня я подала на вимогу адміністрації індивідуальний план роботи на канікулах. Його демонстративно не погодили, мовляв, що 4 дні працювати на віддаленому робочому місці забагато. Через що змушена ходити до гімназії щодня, працювати в автономному режимі. Але щодня це приниження людської гідності та професійної репутації", - написала вчитель та опублікувала запис інциденту.

Реакція українців

У коментарях люди написали, що дуже співчувають гімназії через такого керівника.