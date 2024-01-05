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В одній із київських гімназій спалахнув скандал. Директор плюнула в обличчя вчителю

Фото: У Київській гімназії східних мов №1 спалахнув скандал (znayshov.com)
Автор: Людмила Жукова

У Київській гімназії східних мов №1 спалахнув скандал. За словами вчительки, директор навчального закладу плюнула в особу викладачеві через індивідуальний план роботи на канікулах, який просила адміністрація гімназії.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію у Facebook вчительки японської мови Зої Карпенко.

Деталі скандалу у гімназії

Вчителька Карпенко стверджує, що директор навчального закладу перевищує свої повноваження та хвалиться фотографіями "з впливовими людьми".

"Бо це директор Київської гімназії східних мов, хвалячись фоточками із впливовими людьми, тим самим демонструє свою недоторканність, дозволяючи при цьому систематично перевищення службових повноважень", - пише в соцмережі педагог.

За твердженнями Зої, у робочий час та у присутності голови профспілки та свого заступника директор плюнула в обличчя вчителю, який працює у навчальному закладі понад 35 років.

"22 грудня я подала на вимогу адміністрації індивідуальний план роботи на канікулах. Його демонстративно не погодили, мовляв, що 4 дні працювати на віддаленому робочому місці забагато. Через що змушена ходити до гімназії щодня, працювати в автономному режимі. Але щодня це приниження людської гідності та професійної репутації", - написала вчитель та опублікувала запис інциденту.

Реакція українців

У коментарях люди написали, що дуже співчувають гімназії через такого керівника.

  • Боже, це жах! Чому може навчити молоде покоління такий директор? Дуже співчуваю всьому колективу Гімназії Східних Мов N1, яка заслуговує на багато кращого керівника.
  • Де реакція начальника управління освіти району? Олексій Сукенніков, ви знайомі з цією ситуацією? Ви ж відповідаєте за всіх директорів району.
  • Вона застосовує до підлеглих засоби "євтаназії", через що кожен боїться стати "наступним"
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