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Одна из станций метро Киева изменила график: появилось предупреждение

Автор: Светлана Мащенко

Метро Киева изменило график на одной из станций на "красной ветке". На перроне появилось предупреждение для пассажиров и расписание почасовой работы вестибюля.

Об этом сообщает "Сегодня".

Речь идет про станцию метро "Гидропарк", где в летнее время наблюдается поток пассажиров, желающих добраться до пляжей.

Для удобства киевлян и гостей столицы в определенное время открывается восточный вестибюль, который всегда закрыт с осени по весну.

В развешенных по перрону объявлениях говорится, что теперь пассажиры могут пользоваться дополнительно и этим вестибюлем (помимо основного).

График его работы: выходные и праздничные дни с 11:00 до 19:00. В таком режиме станция метрополитена будет работать до 29 августа, то есть практически до конца лета.

Фото: Метро в Киеве на Гидропарке поменяло график (Сегодня)

"Работа второго выхода на станции "Гидропарк" возобновляется летом специально, чтобы пассажирам было удобно добираться к любимым местам отдыха", - рассказали в Киевском метрополитене.

Ранее мы писали, что в метро Киева случилось серьезное чрезвычайное происшествие, из-за чего были перекрыты несколько станций.

Также в Киевском метрополитене недавно рассказали о важном нововведении, которое может коснуться каждого пассажира.

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