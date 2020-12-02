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В Греции раскопали древние гробницы, которым больше 2000 лет

Среда 02 декабря 2020 15:04
В Греции раскопали древние гробницы, которым больше 2000 лет
Археологи раскопали удивительные находки (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

На территории Греции, а именно на юге страны, археологи раскопали древние гробницы. Ученые предполагают, что их возраст более двух тысяч лет. В одной из них обнаружили бронзовую урну с основанием, цветочным орнаментом на ручках и львиными головами в местах соединения ручек с краем.

Об этом пишет Keep Talking Greece.

Отметим, что на месте находки в древние времена находилась древняя Олимпия. Министерство культуры Греции сообщает, что гробницы датируются концом IV-II века до нашей эры.

Также археологи раскопали на этом же месте четыре прямоугольных могилы, а и три больших контейнера, вероятно, для погребения. Внутри одного из них археологи обнаружили богато украшенную бронзовую урну с основанием.

С момента открытия древнего кладбища археологи раскопали более 200 могил, многие из которых относятся к периоду от позднего классицизма до эллинистического периода.

В Греции раскопали древние гробницы, которым больше 2000 летВ Греции раскопали древние гробницы, которым больше 2000 летВ Греции раскопали древние гробницы (фото: keeptalkinggreece.com)

Напомним, ученые обнаружили в Египте древнее захоронение из более чем 100 неповрежденных саркофагов. Их возраст составляет более 2,5 тысячи лет и это крупнейшая подобная находкой в 2020 году.

Ранее ученые нашли красивейшие артефакты на телах древних мумий.

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