UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Одна за одной ударят три сильные магнитные: появился календарь опасных дат

Автор: Светлана Мащенко

Магнитные бури станут причиной головной боли у многих людей трижды до конца этого года. Эксперты обновили прогноз по геомагнитной активности, судя по которому самым напряженным станет конец года.

Опасные даты, на кого сильнее всего влияют бури и как уберечься - читайте ниже в нашем материале Styler.

Даты магнитных бурь

Так, согласно прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН, до конца года будут три сильные магнитные бури: 17, 27, 28 декабря.

Кроме того 13, 18, 29 декабря магнитосфера будет "возбужденной".

Скрин: Даты магнитных бурь в декабре 2021 (tesis.lebedev.ru)

Что такое магнитная буря

Под магнитной (геомагнитной) бурей эксперты подразумевают нарушение магнитосферы планеты, возникающее в результате усиленного обмена энергии солнечного ветра с космической средой, окружающей Землю.

Магнитные бури вызывают сбои в работе техники, а также могут оказывать влияние на самочувствие некоторых людей.

Такая буря может длиться несколько часов и даже несколько дней подряд.

На кого может воздействовать магнитная буря

Геомагнитным колебаниям подвержены метеозависимые люди, пожилого возраста, те, у кого есть хронические болезни, в частности сердечно-сосудистые, психологически нестабильные люди.

В эти дни может болеть голова, "прыгать" давление, нарушаться сердечный ритм, напоминать о себе старые травмы, обостряться болезни, возникать чувство тревоги, напряженности, проблемы со сном и так далее.

Как уберечь здоровье в дни геомагнитных волнений

Вот несколько советов, которые помогут пережить дни магнитных бурь:

  • Спите 7-8 часов в проветриваемом помещении.
  • Гуляйте на свежем воздухе.
  • Откажитесь от алкоголя, жирной, острой, тяжелой пищи.
  • Пейте поменьше кофе, крепкого чая и по возможности откажитесь от курения.
  • Избегайте физических и эмоциональных нагрузок.
  • Отложите решение сложных вопросов и задач на другие дни.
  • Если у вас есть определенные проблемы со здоровьем, держите необходимые лекарства поблизости.

Ранее в NASA показали очень мощную вспышку на Солнце 2021, вызвавшую магнитную бурю.

Читайте РБК-Украина в Google News
Магнитная буря