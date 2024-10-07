Один з найкращих днів жовтня. Що обіцяє астропрогноз на понеділок та які поради слід врахувати

Прогноз астропогоди на 7 жовтня

"Один з найсприятливіших днів жовтня для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні. День змін, свободи, перемовин, контактів, нових знайомств. Будь-якому незадоволенню зараз не час", - розповіла Соловйова.

Втім, у понеділок можливі усамітнення, прийняття, пасивність та споглядання. Цього дня загострюються чутливість, інтуїція. За словами астролога, можуть наснитися пророчі, віщі сни, а численні передчуття можуть реалізуватися незабаром.

"Займайтесь звичними справами, не нарікайте на життя, обставини або оточуючих. Упродовж дня будуть супроводжувати працелюбство та винахідливість. День сприяє людям, які знаходяться у скрутному становищі", - зазначила експерт.

"Допомагайте іншим, виявляйте благородство та гідність. Відстежуйте негативні думки, звільняйтесь від залежностей. Корисні дихальні практики, лікування органів дихання, водні процедури, баня, сауна, сеанси ароматерапії", - додала вона.

Гороскоп на 7 жовтня (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на понеділок

7 жовтня - день Місяця, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість. Його вплив також полягає в основі батьківського інстинкту, вмінні турбуватися про інших і заспокоювати.



У понеділок Місяць буде у Стрільці. А тому, розповіла астролог, настане сприятливий час для тих, чия діяльність пов’язана подорожами, філософією та релігією, законодавством та правом, юриспруденцією та зовнішньою політикою, педагогікою та комерцією, філологією та ораторським мистецтвом, академічною наукою.

"Підсильте енергію Місяця білим кольором, сріблом, споживанням молочних продуктів, відпочинком біля водойми", - порадила Соловйова.