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Три знаки Зодіаку здійснять грандіозний прорив. Карти Таро обіцяють їм казковий понеділок

Неділя 06 жовтня 2024 21:05
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Три знаки Зодіаку здійснять грандіозний прорив. Карти Таро обіцяють їм казковий понеділок Які знаки Зодіаку - головні щасливчики понеділка (ілюстрація: Getty Images)
Автор: Поліна Іваненко

У понеділок, 7 жовтня, представники трьох знаків Зодіаку зможуть розпочати кардинально новий розділ свого життя. Карти Таро обіцяють їм грандіозний ривок уперед.

Кому Таро-гороскоп на понеділок обіцяє зліт на вершину, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Your Tango.

Водолій

Почніть цей тиждень з тотального перезавантаження. Час навести лад у думках і справах. Карти Таро радять вам не поспішати з рішеннями, дочекайтеся вечора. Ви зможете зловити успіх за хвіст, проте важливо його не злякати.

Намагайтеся відмовитися від повторення старих помилок. Оберіть новий шлях і починайте підкорювати нові вершини. Цього дня ви матимете всі шанси на грандіозний ривок, як у кар'єрі, так і в особистому житті.

Терези

Дозвольте радості та щастю все змінити. У понеділок ви будете зосереджені на собі, однак у цьому немає нічого поганого. Карти Таро радять переглянути вимоги до себе та відмовитися від прагнення до вигаданих ідеалів.

Оцініть свої сили, зважте шанси на перемогу. Якщо ви сумніваєтеся - можна заручитися підтримкою тих, кому довіряєте. Найголовніше - проведіть цей день так, щоб потім не довелося шкодувати про втрачені можливості.

Лев

Ви вже за крок від грандіозного прориву. Однак щось заважає вам розправити крила і нарешті досягти бажаного. Настав час знайти причину невдач і спробувати виправити ситуацію.

У понеділок у вас будуть всі шанси. Ви зможете позбутися всього, що тягнуло вас на дно. Робіть це без роздумів та жалю.

Нагадаємо, раніше стало відомо, кому обіцяє щастя Китайський гороскоп на тиждень.

Окрім цього, нещодавно ми розповідали, які знаки Зодіаку приречені на невдачі у 2025 році.

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