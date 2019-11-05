Один из лучших украинских боксеров супертяжей стал дальнобойщиком

Известный украинский боксер Вячеслав Глазков, некогда выступавший в супертяжелом весе, после завершения карьеры выбрал довольно необычную профессию. Бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине 2008 третий год подряд работает в США дальнобойщиком.

35-летний Глазков не скрывает новой профессии, ведь дальнобойщикам в Штатах неплохо платят, пишет Champion.

Профессиональная карьера для боксера закончилась 16 января 2016 года "боем всей его жизни". В Нью-Йорке Глазков вышел на ринг за звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Международной боксерской федерации (IBF). В бою против американца Чарльза Мартина уроженец Луганска потерпел поражение техническим нокаутом.

После третьего раунда Вячеслав поскользнулся и стал хромать. Рефери был вынужден прервать бой и объявить Мартина победителем. Вячеслав тогда порвал крестообразную связку коленного сустава.

Вячеслав Глазков на ринге (фото: topre.ru)

Далее Глазкову предстояла операция и длительное восстановление. Боксер планировал снова вернутся в ринг, но во время пробежки он получил травму мениска. Осенью 2016 ему понадобилась новая операция, после чего боксер завершил карьеру.

После боя за звание чемпиона Глазков получил рекордный для него гонорар. На эти деньги он смог купить в США (Флорида) жилье и грузовик. Уже третий год подряд боксер занимается грузоперевозками. К слову, дальнобойщикам в США платят около 10 тысяч долларов в месяц.

Судя по всему, Вячеслав не планирует возвращаться в мир бокса. Он сократил круг своего общения, и с бывшими друзьями связь практически не поддерживает.

За свою карьеру боксер провел 23 боя, в которых в 21-м победил (13 нокаутом), один поединок завершился вничью и еще в одном украинец потерпел поражение.

Вячеслав Глазков против Чарльза Мартина, 16.01.2016 (видео: YouTube)