Один з найкращих українських боксерів супертяжів став далекобійником

Відомий український боксер В1ячеслав Глазков, який колись виступав у суперважкій вазі, після завершення кар'єри вибрав досить незвичну професію. Бронзовий призер Олімпійських ігор в Пекіні 2008 третій рік поспіль працює в США далекобійником.

35-річний Глазков не приховує нової професії, адже далекобійникам в Штатах непогано платять, пише Champion.

Професійна кар'єра для боксера закінчилася 16 січня 2016 року "боєм всього його життя". У Нью-Йорку Глазков вийшов на ринг за звання чемпіона світу в суперважкій вазі за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF). У бою проти американця Чарльза Мартіна уродженець Луганська зазнав поразки технічним нокаутом.

Після третього раунду В'ячеслав послизнувся і став кульгати. Рефері був змушений зупинити бій і оголосити переможцем Мартіна. В'ячеслав тоді порвав хрестоподібну зв'язку колінного суглоба.

В'ячеслав Глазков на рингу (фото: topre.ru)

Далі на Глазкова чекала операція і тривале відновлення. Боксер планував знову повернутися на ринг, але під час пробіжки він отримав травму меніска. Восени 2016 йому знадобилася нова операція, після чого боксер завершив кар'єру.

Після бою за звання чемпіона Глазков отримав рекордний для нього гонорар. На ці гроші він зміг купити в США (Флорида) житло і вантажівку. Вже третій рік поспіль боксер займається вантажоперевезеннями. До речі, далекобійникам в США платять близько 10 тисяч доларів в місяць.

Судячи з усього, В'ячеслав не планує повертатися у світ боксу. Він скоротив коло свого спілкування, і з колишніми друзями зв'язок практично не підтримує.

За свою кар'єру боксер провів 23 боя, з яких у 21-му переміг (13 нокаутом), один поєдинок завершився внічию і ще в одному українець зазнав поразки.

В'ячеслав Глазков проти Чарльза Мартіна, 16.01.2016 (відео: YouTube)