Один із мобільних операторів підвищить тариф вже цього тижня: що відомо

Як зміниться вартість популярного тарифу

"Інформуємо, що через вплив економічних чинників й необхідність відновлення пошкодженого ворогом обладнання, з 21.09.2023 вартість пакета послуг на 4 тижні за вашим тарифом становитиме 130 грн, натомість збільшиться обсяг інтернету до 20 ГБ", - повідомляють у компанії.

Також вони зазначають, що до 21.10.2023 включно в абонентів є можливість безплатно змінити тариф на будь-який інший.

"Якщо ви не згодні зі зміненими умовами тарифних планів, ви маєте право розірвати договір з ТОВ "Лайфселл", - пояснили у компанії.

Варіанти тарифів (скриншот)

Як можна заощадити

У компанії пояснюють, що їхні клієнти можуть зафіксувати вартість з послугою "Тарифна підписка". Для цього потрібно до 20 вересня включно придбати наперед 12 пакетів послуг за вашим тарифом за поточною ціною та ще й з вигодою до 15% з послугою "Тарифна підписка". Замовити та ознайомитись детальніше можна за посиланням.

Або ж абоненти можуть отримувати бонусний кешбек до 12%. Для цього треба стати учасником безплатної програми лояльності "СІМагочі" та отримувати бонусний кешбек за кожну вчасну оплату тарифу. Накопичений кешбек можна використати на оплату тарифу та інших послуг замість коштів на основному рахунку.