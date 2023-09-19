Один из мобильных операторов повысит тариф уже на этой неделе: что известно

Как изменится стоимость популярного тарифа

"Информируем, что из-за влияния экономических факторов и необходимости восстановления поврежденного врагом оборудования, с 21.09.2023 стоимость пакета услуг на 4 недели по вашему тарифу составит 130 грн, но при этом увеличится объем интернета до 20 ГБ", - сообщают в компании.

Также они отмечают, что до 21.10.2023 включительно абоненты имеют возможность бесплатно изменить тариф на любой другой.

"Если вы не согласны с измененными условиями тарифных планов, вы вправе расторгнуть договор с ООО "Лайфселл", - пояснили в компании.

Варианты тарифов (скриншот)

Как можно сэкономить

В компании объясняют, что их клиенты могут зафиксировать стоимость с услугой "Тарифная подписка". Для этого нужно до 20 сентября включительно приобрести заранее 12 пакетов услуг по вашему тарифу по текущей цене, да еще с выгодой до 15% с услугой "Тарифная подписка". Заказать и ознакомиться подробнее можно по ссылке.

Или абоненты могут получать бонусный кэшбек до 12%. Для этого нужно стать участником бесплатной программы лояльности "СИМагочи" и получать бонусный кэшбек за каждую своевременную оплату тарифа. Накопленный кэшбек можно использовать для оплаты тарифа и других услуг вместо средств на основном счете.