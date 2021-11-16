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Одевайтесь тепло: синоптики рассказали о погоде в Украине

Автор: Styler

Погода в Украине во вторник, 16 ноября, не порадует теплом. Хотя на западе и на юге будет теплее, чем в остальных областях страны.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

В западной части Украины без осадков. Теплее всего будет в Закарпатской области - +9+11. Во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, и Волынской областях +4+6. В Тернопольской, Ровенской и Хмельницкой - +3+5.

На севере также без дождя. В Черниговской и Сумской областях воздух прогреется до +1+3 градусов.

В центральных регионах без осадков. В Винницкой области +3+5, в Кировоградской и Днепропетровской - +2+4, в Полтавской и Черкасской - +1+3.

На востоке сухо. В Донецкой области +2+4, в Луганской и Харьковской - +1+3.

На юге также без дождей. В Запорожской, Николаевской и Одесской областях +3+5. В Херсонской области +4+6.

В оккупированном Крыму без осадков. Температура воздуха на полуострове составит +5+7.

В Киеве без дождя. Воздух прогреется до +1+3. При этом будет дуть южно-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с.

Погода в Украине 16 ноября (погодная карта: meteo.gov.ua)

Напомним, синоптики назвали дату зимней погоды в Украине.

Мы также писали о том, что эксперты рассказали о правилах езды на гололеде, которые должны знать все водители.

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