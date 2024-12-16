Одесу від десанту РФ врятував священик УПЦ МП: глава ОВА відзначився дивною заявою

Начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер здивував словами про Агафангела - митрополита Одеського та Ізмаїльського Московського патріархату. За його словами, настоятель "врятував" місто від російських десантників.

"В перші дні війни Агафангел у свої 84 роки, зараз йому вже 86, він взяв ікону... І він майже цілий день чи цілу добу, я не буду зараз на цьому (зосереджувати увагу), щоб не помилитися - він взяв ікону і їздив вздовж узбережжя для того, щоб російські кораблі не змогли б висадити тут десант", - заявив Кіпер.

"І ми точно знаємо, що 10 днів була буря сильна на Чорному морі і десант не зміг підійти до берегів саме Одещини. Це не легенда, це правда. Він їздив з іконою дуже-дуже довго... Була штормова така погода і кораблі не змогли підійти через це до берегів", - додав він.

Також начальник Одеської ОВА розповів, що крейсер "Москва" тоді намагався підійти до узбережжя та шукав місце висадки. І в тому, що десант окупантів не висадився, він бачить, ймовірно, "захист" від погоди та Агафангела.

"Але погода, навіть погода, пояснювала, що Україну чіпати не можна", - зазначив Кіпер.

Окрім цього, він допустив, що удар балістикою по Одесі, коли у липні 2023 року окупанти поцілили в Спасо-Преображенський собор, міг бути "вітанням" Агафангелу. За словами Кіпера, з перших днів війни настоятель виступив за Україну.

"Це припущення, але він тоді заборонив в молитві згадувати непотрібних нам людей... І Кирила (патріарха) і Путіна. І один з варіантів, що це саме йому передали такі вітання", - вважає Кіпер.