Под Одессой на Новый год распустилось множество летних цветов: яркие фото

В Одесской области из-за аномально теплой зимы столбики термометров редко опускаются ниже +3…+5 градусов. На Новый год погода в области и городе составила +9… +12 градусов в дневное время 31 декабря и 1 января. На фоне весеннего тепла в регионе стали цвести растения. Фотограф Геннадий Голубев решил запечатлеть красивейшую погодную аномалию.

Фотограф сделал снимки уже 1 января, после чего разместил их на сайте "Траса Е95".

"Первоцветы распустились под Одессой на Новый год. И это не эпизод из сказки Самуила Маршака "Двенадцать месяцев". Фотограф Геннадий Голубев запечатлел цветы на побережье Куяльника. Температура воздуха в первый день года поднималась до 12 градусов", - говорится на сайте в подписи к снимкам.

На Новый год на побережье Куяльника расцвели цветы (фото: trassae95.com)

Судя по снимкам, здесь, в частности, расцвели дикие ирисы - желтые и фиолетовые, а также множество других цветов, которые обычно цветут весной и в начале лета.

Отметим, что погодные аномалии привели к тому, что на Юге Украины расцвела сирень. В Николаеве настоящее предновогоднее чудо - несмотря на зимнюю погоду происходит "цветочный бум".

А вот буквально недавно Киев засыпало снегом, мы публиковали яркие фото заснеженной столицы. Киевляне в соцсетях делятся снегом, который в последние годы нечасто радует жителей столицы.