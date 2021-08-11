Под Одессой утонул 4-летний мальчик: мать отвлеклась на других детей на пляже

Под Одессой маленький мальчик утонул в море в Белгород-Днестровском районе, куда его семья приехала на отдых. Мама ребенка тоже была в воде в то время, но отвлеклась, и не заметила, как 4-летний сын захлебнулся.
Об этом 11 августа передали в пресс-службе полиции Одесской области.
Сама трагедия произошла вчера днем на 53-м километре Песчаной косы Черного моря.
Было установлено, что многодетная семья из Измаильского района отправилась на побережье на пляж, и купаться в море пошли мама с тремя детьми: двумя сыновьями и дочкой.
В тот момент, когда мальчик стал тонуть, его мама отвлеклась на мужа и двух детей, оставшихся на берегу.
"29-летняя женщина немедленно достала сына из воды, но признаков жизни он уже не подавал. Врачи "скорой", которых родители вызвали на место происшествия, констатировали смерть ребенка", - рассказали правоохранители.
Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 п.2 ст. 115 УК с пометкой "несчастный случай". Проводится досудебное расследование.
Под Одессой в море утонул 4-летний мальчик, который купался с мамой, братом и сестрой (фото: od.npu.gov.ua)
Ранее сообщалось, что в Днепре в аквапарке утонул 9-летний ребенок в бассейне, когда его мать отлучилась и пошла в другую сторону заведения.
Также мы писали о том, что недавно в Киеве в озере утонула беременная девушка под носом у пьяного парня.