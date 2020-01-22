Под Одессой случился масштабный пожар: дым видно за километры (видео)

В Одесской области в райцентре Беляевка в Национальном парке загорелся камыш и сухая трава. Возгорание произошло вечером 22 января, но оказалось таким масштабным, что дым от огня можно увидеть за несколько километров от Нижнеднестровского национального природоохранного парка.

Как сообщает ГСЧС, очаг огня возник в районе водозаборной станции. Площадь пожара — 15 га. На территории заповедника горит камыш отдельными очагами. Именно там находился мусор, камыш и сухая трава. В ведомстве объяснили, что пожарники не могут работать в плавнях, так как у них нет для этого специальной техники.

Пожар под Одессой распространился на 15 га (фото: dumskaya.net)

Единственное, что сейчас могут сделать специалисты - это следить, чтобы огонь не попал на территорию, где находятся жилые дома.

Пожар под Одессой видно за много километров (YouTube)

Как отмечают местные жители, зарево от мощного пожара виднеется над небом, а также видно невооруженным глазом далеко от Национального парка.

Отметим, что пожар в заповеднике далеко не первый. Пожары здесь уже случались в 2015 и 2017 годах. Местные жители думают, что это не случайно. По их словам, это делают браконьеры, которые таким образом пугают добычу и сгоняют ее в одно место.

К слову, информации о пострадавших пока что не поступало.