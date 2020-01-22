Під Одесою сталася масштабна пожежа: дим видно за кілометри (відео)

В Одеській області в райцентрі Біляївка в Національному парку загорівся очерет та суха трава. Займання сталося увечері 22 січня, але виявилося таким масштабним, що дим від вогню можна побачити за кілька кілометрів від Нижньодністровського національного природоохоронного парку.

Як повідомляє ДСНС, осередок вогню виник в районі водозабірної станції. Площа пожежі — 15 га. На території заповідника горить очерет окремими осередками. Саме там знаходилося сміття, очерет та суха трава. У відомстві пояснили, що пожежники не можуть працювати в плавнях, адже у них немає для цього спеціальної техніки.

Пожежа під Одесою поширилася на 15 га (фото: dumskaya.net)

Єдине, що зараз можуть зробити фахівці - це стежити, щоб вогонь не потрапив на територію, де знаходяться житлові будинки.

Пожежу під Одесою видно за багато кілометрів (YouTube)

Як зазначають місцеві жителі, заграва від потужної пожежі видніється над небом, а також видно неозброєним оком далеко від Національного парку.

Зазначимо, що пожежа в заповіднику далеко не перша. Пожежі тут вже траплялися в 2015 і 2017 роках. Місцеві жителі вважають, що це не випадково. За їх словами, це роблять браконьєри, які таким чином лякають тварин і зганяють їх в одне місце.

До речі, інформації про постраждалих поки що не надходило.