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Под Одессой разнесли дом ромов: фото и видео с места "самосуда"

STYLERПроисшествия    08.05.2020 - 23:52
Под Одессой разнесли дом ромов: фото и видео с места "самосуда"
В Измаиле разгромили дом ромов (коллаж РБК-Украина)

В Измаиле произошел инцидент с семьей ромов

В Измаиле под Одессой несколько десятков человек устроили погром в доме семьи ромов. Такие действия граждане объяснили местью за то, что накануне сами ромы жестоко избили двух парней, которые заступились за женщину.

Как пишут местные СМИ, в результате сегодняшнего инцидента никто не пострадал - члены семьи ромов поспешно скрылись, как только увидели группу приближающихся молодых людей.

Конфликт был вызван тем, что на днях ромы избили какую-то женщину. Об этом передает "Бессарабия INFORM".

"За пострадавшую решили вступиться двое парней, которые пришли вчера к дому ее обидчиков, чтобы разобраться в ситуации. Однако ромы, которых на тот момент насчитывалось около 10 человек, не стали ничего объяснять гостям, а избили и их тоже", - говорится в материале.

После этого, 8 мая, парни вернулись с группой поддержки. Около 30 человек зашли во двор на пересечении улицы Телеграфной и переулка Тимирязева и стали крушить забор, ворота и дом (как внутри, так и снаружи).

Под Одессой разнесли дом ромов: фото и видео с места &quot;самосуда&quot;Под Одессой разнесли дом ромов: фото и видео с места &quot;самосуда&quot;Под Одессой разнесли дом ромов: фото и видео с места &quot;самосуда&quot;

В Измаиле разгромили дом ромов - "мстили" за побитых друзей (Фото: bessarabiainform.com)

На место происшествия прибыли патрульные, которые задержали нескольких участников беспорядков - уже на соседних улицах.

Видео: В Измаиле группа парней ворвалась в дом ромов и учинила погром

Ранее сообщалось, что в Киеве в конце апреля в Голосеевском районе неизвестные сожгли палатку, где проживала семья ромов, а самих их избили. Полиция начала уголовное производство по факту инцидента.

Теги Новости Украины Измаилдракаромыинцидент
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