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Під Одесою рознесли помешкання ромів: фото та відео з місця "самосуду"

STYLERПодії    08.05.2020 - 23:52
Під Одесою рознесли помешкання ромів: фото та відео з місця "самосуду"
В Ізмаїлі розгромили будинок ромів (колаж РБК-Україна)

В Ізмаїлі стався інцидент із родиною ромів

В Ізмаїлі під Одесою кілька десятків людей влаштували погром у будинку родини ромів. Такі дії громадяни пояснили помстою за те, що напередодні самі роми жорстоко побили двох хлопців, які заступилися за жінку.

Як пишуть місцеві ЗМІ, в результаті сьогоднішнього інциденту ніхто не постраждав - члени сім'ї ромів поспішно зникли, щойно побачили групу молодих людей, які наближалися.

Конфлікт було спричинено тим, що днями роми побили якусь жінку. Про це передає "Бессарабія INFORM".

"За постраждалу вирішили заступитися двоє хлопців, які прийшли вчора до будинку її кривдників, щоб розібратися в ситуації. Однак роми, яких на той час налічувалося близько 10 осіб, не стали нічого пояснювати гостям, а побили і їх теж", - йдеться в матеріалі.

Після цього, 8 травня, хлопці повернулися з групою підтримки. Близько 30 осіб зайшли у двір на перетині вулиці Телеграфної та провулку Тимірязєва і почали трощити паркан, ворота та будинок (як всередині, так і зовні).

Під Одесою рознесли помешкання ромів: фото та відео з місця &quot;самосуду&quot;Під Одесою рознесли помешкання ромів: фото та відео з місця &quot;самосуду&quot;Під Одесою рознесли помешкання ромів: фото та відео з місця &quot;самосуду&quot;

В Ізмаїлі розгромили будинок ромів - "мстилися" за побитих друзів (Фото: bessarabiainform.com)

На місце події прибули патрульні, які затримали кількох учасників заворушень - вже на сусідніх вулицях.

Відео: В Ізмаїлі група хлопців увірвалася в будинок ромів і вчинила погром

Раніше повідомлялося, що в Києві наприкінці квітня в Голосіївському районі невідомі спалили намет, де проживала сім'я ромів, а самих їх побили. Поліція почала кримінальне провадження за фактом інциденту.

Теги Новини України Ізмаїлбійкаромыинцидент
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