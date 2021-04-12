Под Одессой пронесся мощный смерч: стихию сняли на видео

Смерч образовался над водой возле города Южный. Воронка образовалась далеко в море, и огромный вихрь парил над водой довольно долго. Его смогли заснять очевидцы на фото и видео.

Что такое водяной смерч

Это воронкообразный вихрь воздуха и воды, который образовывается над поверхностью большого водоема и соединен с кучевым облаком. По своей природе водяной смерч очень схож с обычным смерчем. Однако такой смерч может образовываться в случае прохождения обычного смерча над водной поверхностью. Такой смерч существует всего от 15 до 30 минут, его скорость движения и вращения ниже в два-три раза и не всегда сопровождается ураганным ветром.

Чем опасен водяной смерч

Водяной смерч образовывает воронку, которая впитывает воду и волны и может образовывать водовороты. В эти водовороты могут попасть морские животные и плавучие средства. Кроме того, если водяной смерч станет мезоциклонным, то он может выйти на сушу и нанести ущерб.

Смерчи в Украине

Водяные смерчи в наших широтах встречаются довольно редко и считаются аномалией. Чаще всего водяные смерчи встречаются в тропических широтах. Также смерчи были зафиксированы на западном побережье Европы, на Британских островах и в некоторых районах Средиземноморья.

Под Одессой пронесся смерч