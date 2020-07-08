Под Одессой произошла страшная песчаная буря: люди в шоке убегали

В Одесской области возле Тузловских лиманов отдыхающие застали настоящую песчаную бурю, которая не на шутку их перепугала. Люди пытались спастись бегством, но стихия бушевала и застала их в дороге. Это произошло на курорте Расейка Татарбурнарского района.

"Мы бежали. Бежали нудисты. Бежали парочки и семьи с детьми (пустыня плавно перешла в маленький квадратик цивильного пляжа). Малыши плакали в колясках. Песок бил иголками. Вокруг уже летали коробки и стулья", - рассказала очевидица события Катерина Пешко на своей Facebook-странице.

По словам автора поста, происшедшее напоминало несколько небольших смерчей, который мчались навстречу.

"Маленькие смерчи. Далеко. Но как-то сразу стало понятно, что надо валить и быстро. Ветер сбивал с ног. Песок впивался в тело иголками. С криками бежали нудисты. Пока еще радостно летели собаки, думая, что вот им предложили какую-то новую игру", - описывает бурю Катерина.

Под Одессой произошла песчаная буря (фото: facebook.com/kateryna.pieshko)

Женщине удалось снять фото и видео стихии, когда она немного утихомирилась.

Как мы ранее писали, песчаная буря сделала из региона Украины "африканскую пустыню".