Під Одесою сталася страшна піщана буря: люди тікали в шоці

В Одеській області біля Тузловських лиманів відпочиваючі застали справжню піщану бурю, яка не на жарт їх перелякала. Люди намагалися врятуватися втечею, але стихія вирувала і застала їх у дорозі. Це сталося на курорті Расейка Татарбурнарського району.

"Ми бігли. Бігли нудисти. Бігли парочки і сім'ї з дітьми (пустеля плавно перейшла в маленький квадратик цивільного пляжу). Малюки плакали у візках. Пісок бив голками. Навколо вже літали коробки і стільці", - розповіла очевидиця події Катерина Пешко на своїй Facebook-сторінці.

За словами автора поста, все що відбувалося нагадувало кілька невеликих смерчів, що мчали назустріч.

"Маленькі смерчі. Далеко. Але якось відразу стало зрозуміло, що треба валити і швидко. Вітер збивав з ніг. Пісок впивався в тіло голками. З криками бігли нудисти. Поки ще радісно летіли собаки, думаючи, що ось їм запропонували якусь нову гру", - описує бурю Катерина.

Під Одесою сталася піщана буря (фото: facebook.com/kateryna.pieshko)

Жінці вдалося зняти фото і відео стихії, коли вона трохи втихомирилася.

Як ми раніше писали, піщана буря зробила з регіону України "африканську пустелю".