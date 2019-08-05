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Под Одессой погиб ребенок: подробности жуткой трагедии на курорте

STYLERЖизнь    05.08.2019 - 10:52
Под Одессой погиб ребенок: подробности жуткой трагедии на курорте
Ребенок погиб в Одесской области на отдыхе с родителями (фото: коллаж РБК-Украина)

Родители оставили ребенка играться в курортном домике, но с ним произошел несчастный случай

В Килийском районе Одесской области произошло страшное ЧП. В домике на базе отдыха погиб маленький мальчик, семья которого приехала на отдых их соседнего государства. Об этом сообщает полиция Одесской области.

Ребенок играл в домике, и родители время от времени выходили смотреть за мальчиком. Когда они в какой-то раз снова заглянули посмотреть на ребенка, то увидели, что он лежит без сознания.

Родители вызвали скорую помощь, которая сразу же забрала мальчика в больницу, но к сожалению, по дороге он скончался.

Под Одессой погиб ребенок: подробности жуткой трагедии на курорте

Ребенок погиб в Одесской области на отдыхе с родителями (иллюстративное фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу. По предварительным данным, смерть мальчика произошла из-за удара электротоком от сети электропитания базы, которая проложена в металлических трубах.

Напомним, что горе-мать, которая выбросила чемодан вместе с ребенком, отпустили на свободу. Девушке сейчас инкриминируют только кражу отцовского ружья и денег.

Ранее сообщалось о том, что под Львовом девочка упала в костер на семейном пикнике. При этом родители лечили ожоги на теле дочери кожей лошади. Ребенок попал в реанимацию.

Мы также писали о том, что эксперты одной страховой компании назвали самые опасные курорты для семейного отдыха.

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