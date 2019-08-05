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Під Одесою загинула дитина: подробиці жахливої трагедії на курорті

STYLERЖиття    05.08.2019 - 10:52
Під Одесою загинула дитина: подробиці жахливої трагедії на курорті
Дитина загинула в Одеській області на відпочинку з батьками (фото: колаж РБК-Україна)

Батьки залишили дитину гратися в курортному будиночку, але з нею стався нещасний випадок

У Кілійському районі Одеської області сталася страшна НП. В будиночку на базі відпочинку загинув маленький хлопчик, сім'я якого приїхала на відпочинок їх сусідньої держави. Про це повідомляє поліція Одеської області.

Дитина грала у будиночку, і батьки час від часу виходили дивтися за хлопчиком. Коли вони знову завітали подивитися на дитину, то побачили, що він лежить без свідомості.

Батьки викликали швидку допомогу, яка відразу ж забрала хлопчика до лікарні, але на жаль, по дорозі він помер.

Під Одесою загинула дитина: подробиці жахливої трагедії на курорті

Дитина загинула в Одеській області на відпочинок з батьками (ілюстративне фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Тіло дитини направлено на судово-медичну експертизу. За попередніми даними, смерть хлопчика сталася через удар електрострумом від мережі електроживлення бази, яка прокладена в металевих трубах.

Нагадаємо, що горе-матір, яка викинула валізу разом з дитиною, відпустили на свободу. Дівчині зараз інкримінують лише крадіжку батьківської рушниці і грошей.

Раніше повідомлялося про те, що під Львовом дівчинка впала в багаття на сімейному пікніку. При цьому батьки лікували опіки на тілі дочки шкірою коня. Дитина потрапила в реанімацію.

Ми також писали про те, що експерти однієї страхової компанії назвали найнебезпечніші курорти для сімейного відпочинку.

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