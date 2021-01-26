Под Одессой подросток устроил стрельбу на детской площадке: есть пострадавшие

В городе Измаил Одесской области подросток устроил стрельбу на детской площадке и ранил своих сверстников из пневматического пистолета.

Как рассказали в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел в воскресенье, около 16.00 на детской площадке.

14-летний подросток пришел на площадку с другом и начал приставать к двум ребятам, которые занимались спортом. Между парнями завязался словесный конфликт, а потом подросток вытащил пневматический пистолет и начал стрелять в оппонентов. После этого он вместе с товарищем скрылся с места происшествия.

Пострадавшие, 13 и 14 лет, рассказали об инциденте родителям, а те обратились в полицию. Во время допроса выяснилось, что злоумышленник выстрелил в них металлическими шариками, которые попали им в руки, ноги и спину.

"За медицинской помощью они не обращались. Для всестороннего и объективного изучения обстоятельств происшествия следователь назначил судебно-медицинскую экспертизу, которая установит, какие именно повреждения получили несовершеннолетние и степень их тяжести", - рассказали в полиции.

По горячим следам следователи обнаружили нарушителей на одной из улиц города. Выяснилось, что оружие 15-летний подросток приобрел через интернет и дал попользоваться им своему 14-летнему другу.

Парням уже сообщили о подозрении и действия подростков квалифицировали по ч.4 ст.296 УК Украины (Хулиганство). Оружие было изъято и направлено на экспертизу.

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