Під Одесою підліток влаштував стрілянину на дитячому майданчику: є постраждалі

В місті Ізмаїл Одеської області підліток влаштував стрілянину на дитячому майданчику і поранив своїх однолітків з пневматичного пістолета.

Як розповіли в відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Одеській області, інцидент стався у неділю, близько 16.00 на дитячому майданчику.

14-річний підліток прийшов на майданчик з другом і почав чіплятися до двох хлопців, які займалися спортом. Між ними зав'язався словесний конфлікт, а потім підліток дістав пневматичний пістолет і почав стріляти в опонентів. Після цього він разом з товаришем зник з місця події.

Потерпілі, 13 і 14 років, розповіли про інцидент батькам, а ті звернулися в поліцію. Під час допиту з'ясувалося, що зловмисник вистрілив у них металевими кульками, які потрапили їм в руки, ноги та спину.

"За медичною допомогою вони не зверталися. Для всебічного та об'єктивного вивчення обставин події слідчий призначив судово-медичну експертизу, яка встановить, які саме пошкодження отримали неповнолітні та ступінь їх тяжкості", - розповіли в поліції.

По гарячих слідах слідчі виявили порушників на одній з вулиць міста. З'ясувалося, що зброю 15-річний підліток придбав через інтернет і дав покористуватися ним свому 14-річного другу.

Хлопцям вже повідомили про підозру і дії підлітків кваліфікували за ч. 4 ст. 296 КК України (Хуліганство). Зброю було вилучено та направлено на експертизу.

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