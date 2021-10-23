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Под Одессой подростки сбежали из дома и поселились в лесу, потому что хотели жить вместе (фото)

Автор: Тетяна Самарук

В Одесской области 13-летняя девушка и 17-летний парень сбежали из дома и жили в лесу. Правоохранители разыскали подростков.

Об этом сообщили в Нацполиции Одесской области.

Почему подростки сбежали из дома

Так, подростков из города Ананьев Одесской области полицейские разыскивали пять дней. В частности, их нашли в лесу, где несовершеннолетние из подручных материалов построили халабуду и жили там.

По словам подростка, они сбежали из дома, потому что хотели жить вместе.

Правоохранители отмечают, что за такую халатность опекуны несовершеннолетних, которые не выполняют в полном объеме обязанности по воспитанию подопечных, будут привлечены к административной ответственности.

Также будет усилен контроль за этими семьями с привлечением представителей социальных служб.

В Одесской области подростки сбежали из дома и поселились в лесу (od.npu.gov.ua)

"Обращаем внимание родителей на то, что вы несете личную и правовую ответственность за безопасность ваших детей. И просим всех при наличии информации о ненадлежащем исполнении взрослыми их родительских обязанностей сообщать об этом на спецлинию "102", - добавили в полиции.

Ранее мы сообщали, что в Черниговской области девочка родила в 13 лет, а отцу малыша всего 17.

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