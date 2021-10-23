Під Одесою підлітки втекли з дому та поселились в лісі, бо хотіли жити разом (фото)

В Одеській області 13-річна дівчина та 17-річний хлопець втекли з дому та жили у лісі. Правоохоронці розшукали підлітків.
Про це повідомили в Нацполіції Одеської області.
Так, підлітків із міста Ананьїв Одеської області поліцейські розшукували п'ять днів. Зокрема, їх знайшли у лісі, де неповнолітні із підручних матеріалів побудували халабуду та жили там.
За словами підлітки, вони втекли з дому, бо хотіли жити разом.
Правоохоронці наголошують, що за таке недбальство опікуни неповнолітніх, які не виконують в повному обсязі обов’язки з виховання підопічних, будуть притягнуті до адміністративної відповідальності.
Також буде посилено контроль за цими родинами із залученням представників соціальних служб.
"Звертаємо увагу батьків на те, що ви несете особисту та правову відповідальність за безпеку ваших дітей. І просимо всіх за наявності інформації про неналежне виконання дорослими їх батьківських обов’язків повідомляти про це на спецлінію "102", - додали в поліції.
Раніше ми повідомляли, що у Чернігівській області дівчинка народила в 13 років, а батьку малюка всього 17.