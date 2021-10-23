Під Одесою підлітки втекли з дому та поселились в лісі, бо хотіли жити разом (фото)

Чому підлітки втекли з дому

Так, підлітків із міста Ананьїв Одеської області поліцейські розшукували п'ять днів. Зокрема, їх знайшли у лісі, де неповнолітні із підручних матеріалів побудували халабуду та жили там.

За словами підлітки, вони втекли з дому, бо хотіли жити разом.

Правоохоронці наголошують, що за таке недбальство опікуни неповнолітніх, які не виконують в повному обсязі обов’язки з виховання підопічних, будуть притягнуті до адміністративної відповідальності.

Також буде посилено контроль за цими родинами із залученням представників соціальних служб.

В Одеській області підлітки втекли з дому та поселились в лісі (od.npu.gov.ua)

"Звертаємо увагу батьків на те, що ви несете особисту та правову відповідальність за безпеку ваших дітей. І просимо всіх за наявності інформації про неналежне виконання дорослими їх батьківських обов’язків повідомляти про це на спецлінію "102", - додали в поліції.