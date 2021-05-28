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Под Одессой неадекваты устроили стрельбу на кладбище по людям (фото)

Автор: Владимир Костырин

Под Одессой двое мужчин устроили стрельбу на кладбище по людям, в результате чего пострадал пожилой охранник, который был госпитализирован. Одного из злоумышленников правоохранители разыскали и задержали.

Об этом 28 мая передали в Департаменте уголовного розыска в Telegram-канале.

Инцидент произошел на одном из кладбищ Белгород-Днестровского района вчера утром.

Как было установлено, одна из посетительниц кладбища подошла к двум мужчинам, так как те показались ей подозрительными. Внезапно и без никаких на то причин они начали оскорблять женщину. Та, во избежание конфликта, поспешила от грубиянов подальше и направилась к домику охранника.

Тут один из неадекватов достал оружие и начал стрелять женщине вслед.

На звуки выстрелов вышел сторож, и стал следующей целью для стрелка.

"Открытое повреждение правой щеки с переломом нежной челюсти, повреждения в области сердца - повреждения, беспричинно вызванные 72-летнему охраннику", - рассказали правоохранители.

Пострадавшего доставили в больницу, сейчас им занимаются медики.

Оперативники нашли одного из злоумышленников и задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Поиски второго продолжаются.

Стрелок на кладбище под Одессой (фото: t.me/dkr_npu)

Ранее сообщалось, что в Киеве спецназ полиции задержал мужчину, который устроил стрельбу по прохожим из окна своей квартиры в многоэтажке в Голосеевском районе.

Также мы писали о том, что недавно под Николаевом сын-подросток майора колонии устроил стрельбу за рулем авто, и "похвастался" этим видео в сети.

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