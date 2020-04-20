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Под Одессой коронавирус убил семейного врача: состояние не было тяжелым

STYLERКоронавирус    20.04.2020 - 08:31
Под Одессой коронавирус убил семейного врача: состояние не было тяжелым
Под Одессой умер врач от COVID-19 (Фото: РБК-Украина)

В Одесской области от коронавируса умер 60-летний медик

Коронавирус в Украине инфицировал 5449 человек, из них 141 скончались от осложнений, 347 пациентов вылечились. В Одесской области от COVID-19 умер семейный врач, которому было 60 лет. У мужчины были хронические заболевания и его госпитализировали 17 апреля. К сожалению, 19 апреля он скончался. Об этом на странице в Facebook сообщил глава областной государственной администрации Максим Куцый в Facebook.

Отмечается, что у медика было состояние средней тяжести, его подключили к аппарату ИВЛ, но спасти его жизнь не удалось.

Максим Куций выразил соболезнования родным погибшего и сказал, что вирус очень серьезно наступает. В Одесской области на 19 апреля зафиксировано 137 случае инфекции.

Глава обладминистрации призвал всех украинцев придерживаться карантина для сохранения жизней.

Кстати, смертность в эпицентрах пандемии на выходных несколько снизилась. Страны готовятся к ослаблению карантина, а в одном из регионов Украины прогнозируют вспышку заболеваемости на следующей неделе из-за нарушений во время празднования Пасхи.

Как мы ранее писали, на Прикарпатье рассказали, почему регион лидирует по смертности больных COVІD-19.

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