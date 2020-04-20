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Під Одесою коронавірус вбив сімейного лікаря: стан не був важким

STYLERКоронавірус    20.04.2020 - 08:31
Під Одесою коронавірус вбив сімейного лікаря: стан не був важким
Під Одесою помер лікар від COVID-19 (Фото: РБК-Україна)

В Одеській області від коронавіруса помер 60-річний медик

Коронавірус в Україні інфікував 5449 осіб, з них 141 померли від ускладнень, 347 пацієнтів вилікувались. В Одеській області від COVID-19 помер сімейний лікар, якому було 60 років. У чоловіка були хронічні захворювання і його госпіталізували 17 квітня. На жаль, 19 квітня він помер. Про це на сторінці в Facebook повідомив голова обласної державної адміністрації Максим Куций в Facebook.

Наголошується, що у медика був стан середньої важкості, його підключили до апарату ШВЛ, але врятувати його життя не вдалося.

Максим Куций висловив співчуття рідним загиблого і сказав, що вірус дуже серйозно наступає. В Одеській області на 19 квітня зафіксовано 137 випадків інфекції.

Голова обладміністрації закликав всіх українців дотримуватися карантину для збереження життів.

До речі, смертність в епіцентрах пандемії на вихідних трохи знизилася. Країни готуються до ослаблення карантину, а в одному з регіонів України прогнозують спалах захворюваності на наступному тижні через порушення під час святкування Великодня.

Як ми раніше писали, на Прикарпатті розповіли, чому регіон лідирує по смертності хворих COVІD-19.

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