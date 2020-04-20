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На Прикарпатье рассказали, почему регион лидирует по смертности больных COVІD-19

STYLERКоронавирус    20.04.2020 - 07:01
На Прикарпатье рассказали, почему регион лидирует по смертности больных COVІD-19
Коронавирус в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус в Украине продолжает распространятся, и на Прикарпатье самое большое количество смертности среди больных COVІD-19

Коронавирус в Украине зафиксирован у более 5,4 тысяч человек, из которых от осложнений скончался 141 человек. Больше всего зараженных в Черновицкой области - 889. При этом на Прикарпатье количество умерших установило антирекорд - 37 человек, то есть в регионе умер каждый четвертый инфицированный.

Врачи, которые работают с больными COVІD-19, комментариев не дают касательного того, почему в регионе такая высокая смертность из-за коронавирусной инфекции.

По словам чиновников, высокая смертность украинцев связана не с халатностью врачей или нехваткой медицинских препаратов, а с тем, что на Прикарпатье ПЦР-диагностику делают несколько лабораторий, поэтому удается диагностировать максимальное количество больных в Украине. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Коронавирус в Украине (видео: YouTube)

"Сравнивать в этом случае, если с Буковиной, то у нас в два раза больше ПЦР-диагностики этих образцов. Ну, показано так - мы скрывать не имеем никаких прав", - отметил временно исполняющий обязанности главы Ивано-Франковской облгосадминистрации Виталий Федорив.

Напомним, что появились новые доказательства того, что коронавирус был создан в уханьской лаборатории, а сотрудник этой лаборатории стал нулевым пациентом.

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