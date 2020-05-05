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Под Одессой "копы" открыли огонь по собаке: разгорается скандал

STYLERЖизнь    05.05.2020 - 11:32
Под Одессой "копы" открыли огонь по собаке: разгорается скандал
В Одессе полицейские стреляли по собаке (коллаж РБК-Украина)

В Одессе разгорелся конфликт между пьяным владельцем собаки и полицейскими

В Одессе произошел конфликт между пьяным мужчиной на улице, его собакой и полицейскими. В полицию поступил звонок от одной из женщин, которая была с ребенком на улице. Пьяный мужчина находился там с собакой, которая была без намордника. Когда на место приехали "копы" мужчина все равно не хотел надеть на животное намордник и вместо этого натравил пса на стражей порядка.

Полицейские вынуждены были стрелять в собаку из травматического оружия. Они сделали несколько выстрелов, в результате животное было ранено.

"Мужчина был в состоянии сильного алкогольного опьянения. На неоднократные требования не реагировал и пытался также натравить на нас свое животное", —рассказал заместитель командира взвода №1 ТОР Виктор Матяж.

В сети появилось видео с нагрудной камеры одного из полицейских. На нем можно увидеть общение полицейских с мужчиной и нападение пса.

Отметим, что владелец животного избивал его даже после того, как оно получило ранения.

В Одессе полицейские вынуждены были стрелять в собаку (YouTube)

Как мы ранее писали, в Киеве полицейские напали на журналиста и избивали его до сотрясения мозга.

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