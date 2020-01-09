Под Одессой избили ветерана АТО: детали происшествия

В городе Подольске Одесской области избили ветерана АТО Александра Ярошенко с позывным "Янгол". Детали инцидента рассказал адвокат ветерана Игорь Кравец на своей странице в Facebook.

Как объяснил правозащитник, нападение произошло несколько дней назад и основная причина – за систематическую правозащитную деятельность Ярошенко и защиту общественного интереса в Подольске.

"Пострадавший ветеран АТО деятельность в защиту общественного интереса проводит давно и разную, а также без использования насилия. На что я бы особо обратил внимание, что нападение имеет признаки заказного именно за правозащитную деятельность потерпевшего (в защиту общественного интереса), а также, что сам потерпевший считает нападение расплатой за его деятельность", - написал Игорь Кравец и опубликовал видео с избитым Ярошенко.

На кадрах видео ветеран АТО с перебинтованной головой пытается рассказать все детали происшествия. Он рассказал, что злоумышленников задержали, но потом "обидчиков-наркоманов" выпустили. Они снова пришли к Ярошенко домой и начали ломиться в дверь. Мужчина сказал, что будет снова звонить на линию 102. Видео можно посмотреть тут.

Как отмечает адвокат Игорь Кравец, он уже обращался в полицию Одесской области, а также в прокуратуру, но никакой реакции пока не последовало.

"Для правоохранителей, к сожалению, такие нападения стоят в одной плоскости с бытовыми, хотя это нападение не только на потерпевшего, а на все общество", - резюмировал юрист.