В Киеве школьники забили насмерть прохожего: фото и видео

В Киеве подростки избили прохожего насмерть (коллаж РБК-Украина)

В Киеве группа подростков убила случайного прохожего

В Киеве группа подростков от 14 до 19 лет забила насмерть случайного прохожего. Правоохранители установили личности подозреваемых и провели задержание. Об этом сообщает "ГО Столиця" в Facebook.

Трагедия произошла в ночь на Рождество, 7 января, возле дома по адресу улица Маяковского, 11-Б (ж/м Троещина).

Сообщение в полицию поступило в 01:23. Заявителем оказался мужчина, который увидел своего соседа с пробитой головой. Он также рассказал, что видел группу людей, которые напали на мужчину, они забежали в соседний подъезд.

Прибывший на место происшествия наряд зафиксировал смерть потерпевшего. Уже в 9:00 правоохранителям удалось установить личности некоторых подозреваемых. Ими оказались 14-летняя девушка и два парня по 16 и 19 лет. Они указали еще на двоих участников нападения - 17-летнего парня и 30-летнего мужчину.

В Киеве подростки избили прохожего насмерть (фото: facebook.com/stolica.gromada)

Подростки говорят, что убивать не хотели, планировали только ограбить, но удар по голове оказался фатальным.

"Момент задержания несовершеннолетних... Очень обидно, что молодые люди не понимают вообще что они натворили..." - подписано видео.

Осторожно, видео содержит ненормативную лексику

Опубліковано Романом Шевченком Вівторок, 7 січня 2020 р.

В Киеве подростки избили прохожего насмерть (видео: facebook.com/stolica.gromada)