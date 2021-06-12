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Под Одессой халатность родителей привела к смерти дочери от болезни, а сын отстал в развитии

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Одесская область, Суббота 12 июня 2021 10:29
Под Одессой халатность родителей привела к смерти дочери от болезни, а сын отстал в развитии Коллаж РБК-Украина: под Одессой халатность родителей привела к трагедии
Автор: Владимир Костырин

Под Одессой халатное отношение родителей к своим детям привели к болезни и смерти одного малыша, и к отставанию в развитии второго. Правоохранители объявили семейной паре подозрение в злостном невыполнении обязанностей по уходу за малолетними детьми. Теперь им грозит до 5 лет лишения свободы.

Об этом передали в пресс-службе полиции Одесской области.

Как сообщила старшая следственная Одесского райуправления полиции № 1 Наталья Калинка, сейчас решается вопрос об избрании горе-родителям меры пресечения.

Трагический случай произошел еще в марте, когда в семье 33-летнего мужчины и его 26-летней жены умерла 8-месячная дочь от бронхопневмонии.

Посетив дом семьи, правоохранители увидели, что супруги, которые неоднократно привлекались к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей, довели жилье до непригодного для жизни состояния.

Также выяснилось, что их 2-летний сын не получал должного питания, внимания и ухода, и начал отставать в развитии. Мальчика изъяли из семьи в детское учреждение, где им занимаются квалифицированные специалисты.

Чтобы доказать виновность супругов в халатности с таким тяжкими последствиями, правоохранителям понадобилось несколько месяцев. Были проведены судебно-медицинские, психолого-психиатрические и комиссионные экспертизы.

"Для выяснения обстоятельств и причины происшествия было начато уголовное производство, в ходе которого выяснилось, что к трагедии привела халатность родителей, которые не позаботились о полноценном лечении дочери", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Волыни мать и отчим издевались над ребенком, пороли колючими ветками и крапивой.

Также мы писали о том, что в Херсоне трех маленьких детей дома морили голодом, хотя мать получает выплаты от государства на детей.

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