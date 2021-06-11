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На Волыни мать и отчим издевались над ребенком: в ход шли колючие ветки и крапива

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Пятница 11 июня 2021 11:52
На Волыни мать и отчим издевались над ребенком: в ход шли колючие ветки и крапива На Волыни мать с сожителем издевались над ребенком (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В одном из сел Волынской области мать и ее сожитель избивали 13-летнего ребенка в "воспитательных целях". Издевались они очень изощренно - били мальчика колючими ветками и крапивой.

Об этом сообщают в пресс-службе Национальной полиции.

Отмечается, что ребенку наносили удары ветками по всему телу. Об этом узнали полицейские, когда пришли проверить семью.

Выяснилось, что подростка "воспитывали" мать с отчимом, потому что тот якобы украл деньги. Мать избила сына крапивой, а отчим - ветвью из дерева.

Ребенка в сопровождении офицера доставили на судебно-медицинскую экспертизу, которая определила степень повреждений. Всего мальчику нанесли 20 ударов.

На Волыни мать и отчим издевались над ребенком: в ход шли колючие ветки и крапива13-летнего мальчика избили ветками и крапивой (фото: npu.gov.ua)

Сейчас отчиму сообщено о подозрении по ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит наказание в виде исправительных работ на срок до одного года. Дело направят в суд, который и примет соответствующее решение.

Напомним, что в Харькове женщина била кулаками своего полуторагодовалого сына в одном из парков на глазах у шокированных прохожих, после чего объяснила свои действия "воспитательной работой".

Ранее сообщалось, что в Тернополе мать избила скейтом 10-летнего сына, и мальчик оказался в больнице с многочисленными травмами головы.

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