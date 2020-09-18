Под Одессой госпитализировали срочника с инсультом: офицеров винят в издевательствах

Украинские военные (фото: zoda.gov.ua)

Солдаты жалуются на методы "воспитания", которые практикуют офицеры в военной части

Под Одессой госпитализировали военнослужащего ВСУ срочной службы с инсультом после "воспитательных" мероприятий, которые устроили офицеры военной части.

По словам сослуживцев, командование в/ч А3880 в пгт Черноморское так наказало пятерых бойцов за самоволку и распитие спиртных напитков. Об этом передает Думская.net.

Среди нарушителей был также и пострадавший срочник одного из формирований противовоздушной обороны оперативного командования "Юг".

Отмечается, что инцидент произошел еще в августе. Вместо того, чтобы привлечь солдат за самоволку к административной ответственности, офицеры решили провести "воспитательную работу". Причем не только с нарушителями, но и с бойцами, не причастными к происшествию.

Военнослужащие утверждают, что командиры приказали подчиненным сдать гражданскую одежду и порезали ее ножницами. Затем на плацу устроили многочасовую строевую подготовку, и продолжили ее в казарме. Якобы солдат заставили часами заниматься физическими упражнениями

18 августа солдат-срочник из Винницы 2000 года рождения потерял сознание, и утром 19-го его доставили в одесский военный госпиталь (военно-медицинский клинический центр Южного региона), где поставили диагноз "инсульт".

По словам волонтеров, солдат поступил в госпиталь 19 августа с кровоизлиянием в мозг и сейчас лежит в неврологии.

"Его не били, а просто загоняли - заставляли маршировать и бегать по плацу на жаре и солнцепеке. Он был тяжелый, но сейчас уже постепенно отходит. С ним в палате лежит дядька-АТОшник - помогает ему", - рассказали они и добавили, что парень обеспечен медикаментами и всем остальным.

Офицеры военной части заверили, что никакой "воспиталовки" с многочасовым хождением по раскаленному плацу не было. Они заявили также, что информация про самоволку также не соответствует действительности, а просто группа срочников устроила попойку. Когда об этом узнали, личный состав вывели из казарм и каждого проверили на предмет алкогольного опьянения. У кого были признаки - отправили на медицинское освидетельствование.

Военные также рассказали, что парень из Винницы на гражданке занимался единоборствами и получал травмы головы, то есть инсульт не связан с его службой.

Ранее сообщалось, что в Черкассах военным пришлось спать на улице, потому что военную часть не предупредили о прибытии солдат.

Напомним, что недавно Верховная Рада ужесточила наказание для призывников-уклонистов и утвердила увеличение штрафов.