Под Одессой большая рыба утопила мужчину: тело нашли в 15 метрах от берега

Возле Одессы в Хаджибейском лимане утонул мужчина, которого утащила в воду крупная рыба. Тело погибшего водолазы обнаружили на глубине 5 метров.

Об этом 1 сентября передали в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

Инцидент произошел на Объездной дороге за несколько километров от Одессы.

Спасателям этим утром поступило сообщение, что в лимане утонул человек, после чего на место прибыли сотрудники ГСЧС и водолазы.

По словам одного из очевидцев происшествия, мужчина в одиночестве ловил рыбу на берегу, и ему на крючок попала большая рыбина, которая потащила рыбака за собой в воду - одессит потерял равновесие, упал в лиман и утонул.

Тело утопленника удалось обнаружить на расстоянии 15 метров от берега и глубине 5 метров, после чего погибшего достали из лимана и перенесли на берег.

Теперь правоохранители выясняют детали и обстоятельства трагического случая, а также устанавливают личность погибшего.

В Хаджибейском лимане водятся в большом количестве небольшие рыбы бычки кругляк и пиленгас, а среди более крупных водных обитателей - окунеподобные бычки-песчаники (песочники) и судаки. Также в лимане много пресноводных видов рыб.