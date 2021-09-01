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Под Одессой большая рыба утопила мужчину: тело нашли в 15 метрах от берега

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Одесская область, Среда 01 сентября 2021 18:16
Под Одессой большая рыба утопила мужчину: тело нашли в 15 метрах от берега Коллаж РБК-Украина: возле Одессы рыба утопила рыбака
Автор: Владимир Костырин

Возле Одессы в Хаджибейском лимане утонул мужчина, которого утащила в воду крупная рыба. Тело погибшего водолазы обнаружили на глубине 5 метров.

Об этом 1 сентября передали в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

Инцидент произошел на Объездной дороге за несколько километров от Одессы.

Спасателям этим утром поступило сообщение, что в лимане утонул человек, после чего на место прибыли сотрудники ГСЧС и водолазы.

По словам одного из очевидцев происшествия, мужчина в одиночестве ловил рыбу на берегу, и ему на крючок попала большая рыбина, которая потащила рыбака за собой в воду - одессит потерял равновесие, упал в лиман и утонул.

Тело утопленника удалось обнаружить на расстоянии 15 метров от берега и глубине 5 метров, после чего погибшего достали из лимана и перенесли на берег.

Теперь правоохранители выясняют детали и обстоятельства трагического случая, а также устанавливают личность погибшего.

В Хаджибейском лимане водятся в большом количестве небольшие рыбы бычки кругляк и пиленгас, а среди более крупных водных обитателей - окунеподобные бычки-песчаники (песочники) и судаки. Также в лимане много пресноводных видов рыб.

Ранее сообщалось, что под Одессой 4-летний мальчик утонул в море в Белгород-Днестровском районе, куда с семьей приехал на отдых. Мама ребенка тоже была в воде в то время, но отвлеклась, что привело к трагедии.

Напомним, в июне под Ровно отец девятерых детей провалился в яму от бобров, и его задушил конь.

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Одесса ГСЧС
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