Под Одессой археологи обнаружили удивительную находку: целый античный город

В Одесской области украинские археологи докопались до удивительной находки. Они обнаружили целую античную улицу древнего города. Экспедиция развернулась рядом с территорией и частично внутри Аккерманской крепости в 84 километрах от Одессы.

Соответствующее фото в своем Telegram-канале опубликовал народный депутат Алексей Гончаренко.

"Сегодня снова заехал на раскопки. Раскопки ведутся на месте существования античного города Тира, который находился на территории нынешнего Белгород-Днестровского. Позади меня можете видеть часть древнеримской улицы, а на второй фотографии древнеримский подвал", - написал Гончаренко.

Отметим, что на месте раскопок когда-то находился античный город Тира, на руинах которого и было построено оборонительное сооружение. Тиру изучают уже 120 лет, но впервые начали раскопки на участке возле юго-западной стены. Здесь археологи откопали улицу древнего города.

По словам археологов, результаты этой экспедиция изменят представления о Тире, который оказался более крупным городом, чем считалось ранее.





Под Одессой раскопали древний город (фото: Telegram/Гончаренко)

Как мы ранее писали, под Тернополем в старинном замке археологи сделали открытие (фото).