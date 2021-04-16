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Спасатели предупреждают о заморозках в Украине

Новина українською → Пятница 16 апреля 2021 15:07
Спасатели предупреждают о заморозках в Украине Фото: в Украине ожидаются заморозки на выходные (pixabay.com)
Автор: Инна Собора

В Украине ожидается ухудшение погодных условий. В ночь на 17 апреля в некоторых областях прогнозируют заморозки.

Об этом предупреждает Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, ночью 17 апреля в западных и южных областях, а 18 апреля в Украине, кроме северных и северо-восточных областей, на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-5 градусов. Спасатели объявили І уровень опасности, желтый.

РБК-Украина писало, что 16 апреля погода будет пасмурной и дождливой, в западных областях местами ожидается мокрый снег. Также синоптики прогнозируют небольшое снижение температуры ночью и тепло днем.

Ранее сообщалось, что погода в Украине в ближайшие дни существенно не улучшится и почти все регионы будет заливать дождями. Повышение температуры стоит ожидать только в западной части страны. А в пятницу – мокрый снег захватит несколько областей.

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