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В Одесской области в 8-метровый колодец упала женщина: ее жизнь спасают медики

Автор: Styler

Женщина несмотря на травмы осталась живой

Накануне вечером в Одесской области тяжело травмировалась 33-летняя местная жительница. Женщина получила травмы в собственном дворе, когда упала в 8-метровый колодец.

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По информации спасателей, сообщение о том, что одесситка нуждается в помощи, они получили вечером, после 17 часов. Для того, чтобы освободить потерпевшую, сотрудники ГСЧС использовали веревку и лебедку. С помощью этих средств они подняли пострадавшую на поверхность.

Оказалось, что женщина получила серьезные травмы, поэтому ее передали медикам. Местные СМИ сообщают, что пациентку госпитализировали в Измаильскую городскую больницу. У женщины открытый перелом правого бедра, левой ноги и левой руки.

Врачи расценивают ее состояние как тяжелое. Местные журналисты пишут, что женщине 33 года.

К операцию по спасению привлекалось две единицы техники ГСЧС и семь спасателей.

Напомним, вчера, 31 октября, посреди улицы в Киеве упал строительный кран и повредил легковой автомобиль. Конструкция перегородила пешеходную и почти всю проезжую часть улицы, заблокировав движение транспорта.

Также ранее сообщалось, что под Ровно в колодец упал мужчина и его едва ли не затянуло илом. Работник хотел почистить 20-метровый колодец, но его засосало в плывун.

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