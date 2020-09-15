Под Одесской больницей заметили очередь из 17 "скорых": что происходит в городе

В Одессе под больницей №3 заметили огромную очередь из 17 автомобилей скорой помощи. О данном факте сообщила известный городской волонтер Катерина Ножевникова, которая приехала навестить бабушку в медучреждении. Женщина насчитала в очереди 17 машин для оказания медицинской помощи.

"Ну что, ребята. Приехала я в больницу номер 3, узнать про бабушку 82 года, которую забрали утром по скорой с воспалением и все. Ни слуху. А тут вот что..

17 машин очередь. Продолжаем считать, что у нас все ок", - написала Ножевникова на своей Facebook-странице.

В Одессе под больницей заметили большое количество "скорых"

В комментариях пользователи отреагировали на данное видео и отметили, что у нас в стране все намного хуже, чем это пишут в СМИ. Некоторые украинцы считают, что больницы переполнены коронавирусными больными, другие уверены, что это не так.

Теперь приедете туда в 8-9 утра и послушайте истошные вопли родственников по умершим ночью пациентам. Вчера Калинчук рассказал по ТВ, как мрут тут при отрицательных тестах (о трех знакомых). Сотрудники больницы относятся к больным и бригадам скорой помощи очень неуважительно.

Мы тоже захлебываемся...пневмонии валят...даже тяжелых госпитализируем с боем...и то не всегда успешно, лечим дома... даже заявку на тестирование не всегда даем, задержки уже неделя... Еду в полной маршрутке домой, все без масок...

Блин, шо вы тупите скорые есть, врачи какие-то бегают есть, больные где ? Устроили квартал, да есть болячка, но зачем этот концерт устроили?

Как минимум повод задуматься о том, чтобы подтянуть собственное здоровье и перестать надеяться на нашу медицинскую систему.

Как мы ранее писали, в Житомирской области в психоневрологическом интернате выявили вспышку COVID-19.