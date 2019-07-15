Одесский чиновник шокировал Зеленского своей зарплатой: названа сумма

Зеленский шокирован зарплатой одесского чиновника (фото: коллаж РБК-Украина)

Зеленский приехал в Одессу с рабочим визитом и заслушал доклады чиновников

Президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочий визит в Одессу, где заслушал доклады местных чиновников. Зарплата одесского чиновника сильно удивила президента. Это видно на видео, которое опубликовано на канале News.ua в YouTube.

На видео видно, что глава государства задает вопрос одесскому чиновнику о том, кто ему назначил зарплату. Чиновник заявил, что этим вопросом занимается профильное министерство.

После этого Зеленский спросил, какую зарплату получает чиновник, на что тот ответил, что 120 тысяч гривен.

"120 тысяч на руки? А у меня - 22 тысячи", - возмутился Зеленский.

Зеленский шокирован зарплатой одесского чиновника (видео: YouTube/NEWS UA - НОВИНИ УКРАЇНИ)

Напомним, что новый секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Украины Александр Данилюк заработал на своем посту в июне 92 320 гривен. Данная сумма учитывает оклад, надбавки за выслугу лет и за интенсивность труда, премию и командировочные.

Стоит отметить, что Данилюк также был назначен руководителем Национального координационного центра кибербезопасности.

Ранее сообщалось о том, что первая президентская зарплата Владимира Зеленского за май 2019 года составила 12 727 гривен. В будущем его зарпалата будет такая же, как у бывшего президента Петра Порошенко - около 30 тысяч гривен.