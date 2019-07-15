ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Одеський чиновник шокував Зеленського своєю зарплатою: названа сума

STYLERЖиття    15.07.2019 - 18:26
Одеський чиновник шокував Зеленського своєю зарплатою: названа сума
Зеленський шокований зарплатою одеського чиновника (фото: колаж РБК-Україна)

Зеленський приїхав до Одеси з робочим візитом і заслухав доповіді чиновників

Президент України Володимир Зеленський здійснив робочий візит до Одеси, де заслухав доповіді місцевих чиновників. Зарплата одеського чиновника сильно здивувала президента. Це видно на відео, яке опубліковано на каналі News.ua в YouTube.

На відео видно, що глава держави ставить питання одеському чиновнику про те, хто призначив йому зарплату. Чиновник заявив, що цим питанням займається профільне міністерство.

Після цього Зеленський запитав, яку зарплату отримує чиновник, на що той відповів, що 120 тисяч гривень.

"120 тисяч на руки? А у мене - 22 тисячі", - обурився Зеленський.

Зеленський шокований зарплатою одеського чиновника (відео: YouTube/NEWS UA - НОВИНИ УКРАЇНИ)

Нагадаємо, що новий секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк заробив на своєму посту у червні 92 320 гривень. Ця сума враховує оклад, надбавки за вислугу років і за інтенсивність праці, премію і витрати.

Варто зазначити, що Данилюк також був призначений керівником Національного координаційного центру кібербезпеки.

Раніше повідомлялося про те, що перша президентська зарплата Володимира Зеленського за травень 2019 року становила 12 727 гривень. В майбутньому його зарпалата буде така ж, як у колишнього президента Петра Порошенка - близько 30 тисяч гривень.

Зеленський прокоментував ДТП з кортежем президента Вже немолода команда: як українські політики будуть виглядати в старості (фото)
Новини України Володимир ЗеленськийОдеса
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся