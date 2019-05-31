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Одесские активисты с кувалдами расчищают пляжи: что происходит

STYLERПроисшествия    31.05.2019 - 22:04
Одесские активисты с кувалдами расчищают пляжи: что происходит
Активисты в Одессе разрушают незаконные постройки на пляже (иллюстративное фото: pixabay.com)

Активисты расчистили одесситам подход к одному из пляжей

Активисты из "Национального корпуса" вместе с жителями Одессы 31 мая вооружились молотками и кувалдами и разрушили возводящееся на побережье кафе, которое незаконные застройщики возводили по ночам. Об этом сообщают "Факты".

Подобная акция была проведена в рамках социальной инициативы "Пляжный патруль".

Активисты разбили стекла и оставили на стенах кафе автографы - они написали краской "Одесситам надоело".

Одесские активисты с кувалдами расчищают пляжи: что происходит

Активисты в Одессе разрушают незаконные постройки на пляже (фото: fakty.ua)

В "Национальном корпусе" рассказали, что к ним часто обращаются горожане с просьбами освободить побережье и вернуть одесситам принадлежащий им по праву пляж.

"Незаконную и самовольную конструкцию на пляже (пляж на 13-й станции Большого Фонтана. - Ред.) демонтировали. Теперь одесситы и гости города имеют свободный проход на пляж", - рассказали активисты.

Одесские активисты с кувалдами расчищают пляжи: что происходит

Активисты в Одессе разрушают незаконные постройки на пляже (фото: fakty.ua)

Ранее сообщалось, что активистку Светлану Подпалую, которая борется с незаконными застройщиками в Одессе, облили фекалиями.

Напомним, активисты "Национального корпуса" обратились к президенту с требованием привлечь к ответственности фигурантов коррупционного скандала в "Укроборонпроме".

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